Perseguição e tiros na Gury Marques terminam com mulher na delegacia

Flavia Poliana Da Silva, 33 anos, foi presa na madrugada desta segunda-feira (25), por desrespeitar uma ordem de parada policial e fugir da polícia por cerca de 2 km na Avenida Gury Marques em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar (PM), avistou um veículo VW/Gol, rebaixado e com "insul-film", que de acordo com os policiais são característicos de veículos vindos do Paraguai.

Os agentes deram ordem de para ao carro, que não obedeceu e fugiu do local, após 2 km de perseguição os agentes deram um tiro no pneu do carro para que ele parasse e a abordagem acontecesse.

Na abordagem, os militares encontraram seis pessoas dentro do carro, a motorista Flavia disse aos policiais que estava voltando de uma festa e revelou ter ouvido a ordem de parada, mas não era obrigada a obedecer.

Flavia foi encaminhada para a delegacia, junto com um dos passageiros, que se identificou como dono do veículo. A motorista foi presa por de Desobediência e Direção Perigosa.

