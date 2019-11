Operação Hórus:PF apreende mais de uma tonelada de maconha

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) do Mato Grosso do Sul apreendeu durante Operação Hórus, na noite de sexta-feira (22), uma caminhonete que transportava mais de uma tonelada de maconha, na MS-156, em Dourados.

A guarnição estava em seu trabalho de rotina, quando ao dar ordem de parada a uma Hilux, com placas de Curitiba/Paraná, o veículo que se deslocava no sentido Dourados, abriu fuga.

O motorista do veículo abandonou o carro após 5km e fugiu pelo matagal próximo à rodovia. A PMR fez busca na área, mas ainda não encontrou o autor.

Ao vistoriarem o veículo os policiais encontraram tanto no compartimento de carga, quanto, no todo interior do veículo, 74 fardos de maconha, que somaram 1.420 quilos da droga, quase uma tonelada e meia da substância.

Durante diligência a equipe verificou que o veículo com a droga é produto de furto em Ananindeua, no Pará, e que suas placas originais, na verdade, são de Manaus, no Amazonas.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados.

