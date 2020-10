PF prende fugitivo com quase 80 kg de cocaína

A Policia Federal prendeu no domingo (04), um homem após furar a barreira policial no Indubrasil, com 79,9 kg de cocaína. A operação era para verificar informações sobre um carregamento de entorpecente em veículo vindo de Corumbá-MS, região de fronteira com a Bolívia.

Segundo informações, houve perseguição inicial em bairros na entrada da cidade, vindo a terminar em estrada vicinal, saída para Rochedo, quando o condutor do veículo em fuga veio a perder o controle, colidindo com barranco da estrada e árvores, fato que o fez parar.

O condutor ainda tentou se livrar de quatro mochilas com entorpecente arremessando-as no mato. As equipes policiais avistaram o veículo avariado à beira da estrada e o condutor ainda em fuga, sendo alcançado logo em seguida.



O preso, droga e veículo foram levados à Superintendência da Polícia Federal, em Campo Grande, para a lavratura da prisão em flagrante. Na Superintendência, verificou-se que o preso era fugitivo da justiça, e contava com mais de 70 anos de prisão a cumprir.





