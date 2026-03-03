Menu
PM prende traficante em Ã¡rea dominada por facÃ§Ã£o criminosa no TarumÃ£

Local funcionava como comercializaÃ§Ã£o de entorpecentes, com movimentaÃ§Ã£o frequente de suspeitos

03 março 2026 - 13h11
Quantidade de trouxinhas apreendidasQuantidade de trouxinhas apreendidas   (DivulgaÃ§Ã£o/PMMS)

Traficante, de 27 anos, foi preso em flagrante após tentar fugir pelo telhado de residências no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira, dia 2. Demais indivíduos conseguiram fugir usando os fundos do imóvel.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática da 5ª CIPM e da 10ª CIPM, em meio a denúncias de que a área era dominada por uma facção criminosa.

Segundo o boletim de ocorrência, a informação indicava que em um imóvel na Rua França ocorria intensa comercialização de entorpecentes, com movimentação frequente de suspeitos. Ao chegarem ao endereço, alguns indivíduos correram para dentro da casa, trancaram o portão e apagaram as luzes. Parte do grupo conseguiu fugir pelos fundos, pulando muros e telhados.

Durante o cerco, os policiais localizaram um dos suspeitos sobre o telhado de uma residência na Rua Beira Mar. Ao ser abordado, ele arremessou ao chão um saco plástico que carregava e se deitou, dizendo: “Perdi, senhor”. Com ele, foram apreendidas 1.035 trouxinhas de cocaína.

Ao ser questionado sobre os outros suspeitos, preferiu ficar em silêncio. Ele foi encaminhado à delegacia com escoriações nas costas, decorrentes da fuga pelos telhados, e permanece à disposição da Justiça.

