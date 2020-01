PMA prende caçadores ilegais

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Saiba Mais Polícia Imagens fortes - Caçador é autuado após abater e carnear dois catetos

Policiais Militares Ambientais de Batayporã prenderam três caçadores que se dirigiam para realizar caçada ilegal no sábado (11). A prisão deu-se, quando os Policiais realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município de Angélica.

Os infratores foram abordados com um veículo Chevrolet Corsa, em uma rodovia vicinal e, no porta-malas do carro, foram encontrados um rifle calibre 22 e outro calibre 38, além de 22 munições calibre 22 e cinco munições calibre 38 e dois facões e lanternas, que seriam utilizados na caçada ilegal.

As armas e munições não possuíam documentação e foram apreendidas, juntamente com o veículo, facões e lanternas. Os infratores, de 31, 34 e 56 anos, residentes na cidade de Angélica, confessaram que praticariam caça na região.

Os caçadores receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Angélica, onde eles estão sendo autuados em flagrante por posse ilegal de arma. A pena para este crime é de uma a três anos de prisão.

Saiba Mais Polícia Imagens fortes - Caçador é autuado após abater e carnear dois catetos

Deixe seu Comentário

Leia Também