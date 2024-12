Polícia fecha 'espetinho de gato' após encontrar carne com baratas e moscas na Moreninhas

Homem, de 38 anos, foi preso ao ser flagrado com 370 kg em espetos prontos para a venda em um local insalubre do Bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Conforme as informações policias, a Polícia Civil, em conjunto com o PROCON e IAGRO iniciaram fiscalização em um espetaria clandestina, que atuava sem as autorizações legais, em especial do SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

No local, as equipes encontraram uma infestação de baratas e moscas. O proprietário estaria usando corantes e produtos de uso para bovinos, na tentativa de disfarçar as carnes impróprias para consumo.

Além disso, o homem estava usando glândulas mamárias no local da gordura, comumente colocada em espetinhos.

Diante da situação, a carne foi apreendida e entregue para o IAGRO para descarte em acordo com as normas sanitárias. O homem será apresentado ao juiz das audiências de custódia.

