Polícia

Polícia identifica suspeito morto em assalto à distribuidora

Ele e o comparsa já tinham roubado joias de vítimas quando o dono do estabelecimento reagiu e acabou matando um deles

26 dezembro 2025 - 15h52Sarah Chaves, com Midia News

O suspeito morto durante assalto a uma distribuidora no bairro Tijucal, em Cuiabá, nesta quarta-feira (24), foi identificado como Alexandre Cunha Padilha, 19 anos. Ele e o comparsa já tinham roubado joias de vítimas quando o dono do estabelecimento reagiu. 

O empresário, que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), disparou contra o jovem durante a ação criminosa. 

Alexandre e outro suspeito, de 21 anos, chegaram ao local em uma motocicleta roubada e com uma arma de fogo. Ao entrarem no estabelecimento, conseguiram pegar alianças e outras joias das vítimas. 

Neste momento, o proprietário reagiu e efetuou quatro disparos contra Alexandre. Ele não resistiu e morreu ainda no local. 

