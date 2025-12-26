Polícia identifica suspeito morto em assalto à distribuidora

Saiba Mais Polícia CAC dono de distribuidora reage a assalto e um bandido morre

O suspeito morto durante assalto a uma distribuidora no bairro Tijucal, em Cuiabá, nesta quarta-feira (24), foi identificado como Alexandre Cunha Padilha, 19 anos. Ele e o comparsa já tinham roubado joias de vítimas quando o dono do estabelecimento reagiu.

O empresário, que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), disparou contra o jovem durante a ação criminosa.

Alexandre e outro suspeito, de 21 anos, chegaram ao local em uma motocicleta roubada e com uma arma de fogo. Ao entrarem no estabelecimento, conseguiram pegar alianças e outras joias das vítimas.

Neste momento, o proprietário reagiu e efetuou quatro disparos contra Alexandre. Ele não resistiu e morreu ainda no local.

