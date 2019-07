Polícia prende acusados de matar homem em "Tribunal do Crime"

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Grupo de Operações e Investigação do Departamento de Polícia da Capital, em conjunto com policiais da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga prendeu na madrugada desta quarta-feira (31) os autores da morte de Bruno Schon Pacheco, 28 anos, pelo chamado “Tribunal do Crime”.

Foram presos os autores, Denilson Ramires Cardozo ,29 anos, Carlos Eduardo Osório Martins,18 anos, Igor de Oliveira Porto, 18 anos e Marcelo Leandro Barbosa Gotardo, 28 anos,foram presos na madrugada desta quarta-feira (31). Um menor, de 17 anos, também foi apreendido.

Com os criminosos, os policiais encontraram o veículo e a provável arma utilizados no delito.

Todos foram encaminhados à Depac Piratininga onde foram autuados em flagrante, solicitando a prisão temporária. Eles foram acusados pelos crimes de Homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso; Homicídio qualificado pela Traição, de emboscada; organização criminosa e corrupção de menores.

A pena é aumentada se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas.

