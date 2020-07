Policial comete suicídio na capital

O policial militar cabo Hudson Vieira Duarte, de 43 anos, foi encontrado morto pelo irmão na tarde dessa quarta-feira (8) na casa onde morava sozinho, no Jardim Anache, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo foi achado com uma corda amarrada ao pescoço e a uma viga do telho de um dos quartos da casa pelo irmão Emerson Viera Duarte.

Emerson foi até o imóvel após não conseguir contato por telefone com o servidor da segurança pública. Ainda de acordo com o registro policial, o portão da casa estava sem cadeado e na residência não havia sinais de arrombamento ou luta.

Para Emerson, o PM contou que estava com problemas financeiros e fazendo tratamento contra a depressão. O caso foi registrado como morte a esclarecer na 2ª Delegacia de Polícia Civil.

