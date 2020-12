Porções de maconha que seriam arremessadas em presídio é aprendida  

Brenda Assis, com informações assessoria

A Polícia Militar encontrou e apreendeu cerca de 700 gramas de maconha em dois locais distintos em Paranaíba.

O primeiro achado do entorpecente aconteceu no sábado (5), por volta das 6 horas, quando policiais militares da guarda externa do Estabelecimento Penal de Paranaíba avistaram um embrulho próximo a muralha e constataram que continha 610 gramas de maconha.

A suspeita é que a droga tenha sido lança de considerável distância para cair dentro do presídio. A droga foi apreendida e entregue na delegacia de Polícia Civil.

A segunda apreensão se deu na manhã desta segunda (7) num imóvel em construção localizado no Residencial Ovídio. Os policiais militares realizavam, na noite desse domingo (6), ronda na Rua D, momento em que se depararam com diversas pessoas aglomeradas de frente a construção, as quais rapidamente se dispersaram ao perceber a viatura policial.

Naquele momento os policiais realizaram busca no local que se encontrava escuro e nada foi localizado, mas hoje (7), por volta das 6 horas, os policias retornaram ao local e conseguiram encontrar uma porção de maconha, 83 gramas, dentro da caixa de padrão de energia elétrica da construção.

