PolÃ­cia

'Preto nojento', diz mulher durante briga de trÃ¢nsito no ChÃ¡cara Cachoeira

A vÃ­tima relatou Ã  polÃ­cia que a mulher ainda teria passado batom no para-brisa do carro dele

12 marÃ§o 2026 - 15h52Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Um homem de 43 anos foi vítima de ofensa racista durante uma discussão no trânsito, na tarde de quarta-feira (11), no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que dirigia o veículo e, ao acessar uma rotatória, percebeu que a condutora de um carro modelo HB20 não respeitou a preferencial da via. Diante da situação, ele acionou a buzina para alertar a motorista.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem estacionou em frente a um colégio, na Rua Jeribá. Nesse momento, a motorista teria parado o veículo logo à frente e começado a ofendê-lo, chamando-o de “preto nojento” e repetindo a palavra “nojento” várias vezes.

A vítima relatou à polícia que a mulher ainda teria passado batom no para-brisa do carro dele e o provocado com a frase: “E agora, vai bater em uma mulher?”. Em seguida, ela deixou o local.

De acordo com o registro, a suspeita não foi identificada até o momento. A vítima descreveu a mulher como branca, magra, com cerca de 1,67 metro de altura e cabelos castanho-claro.

O homem afirmou ainda que não respondeu às ofensas. Diante da situação, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como indução ou incitação à discriminação ou preconceito de raça.

