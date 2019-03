PRF apreende carga de eletrÃ´nicos avaliada em mais de 700 mil

Marcos Tenório com assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta sexta-feira (8), no km 68 da BR 463, em Ponta Porã, uma carga de eletrônicos avaliados em aproximadamente R$ 750 mil.

Durante fiscalização, a equipe abordou um veículo com placas de Dourados. Após vistoria, foram encontrados no interior e na caçamba do automóvel 124 celulares da marca Apple de vários modelos, 129 receptores de sinal para televisores, 1 relógio, 1 mackbook e 2 ipads Somente a carga dos aparelhos celulares, foi avaliada em R$ 700 mil.

O motorista, de 41 anos, declarou que estava apenas dando carona para o passageiro, de 36 anos, que declarou ser o proprietário da mercadoria. A viagem teria destino à cidade de Dourados.

Os envolvidos, o veículo e as mercadorias foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

