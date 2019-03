PRF apreende mais de uma tonelada de agrotÃ³xicos em Bandeirantes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (14) cerca de 1.300 kg de agrotóxicos, em Bandeirantes/. O motorista que carregava a carga fugiu a pé pela mata e não foi localizado.

De acordo com a polícia, a equipe fazia fiscalização no km 235 da BR-060, os agentes deram ordem de parada a um Fiat/Doblô, com placas de São Luis/MA e nisso o motorista empreendeu fuga, parou no acostamento da rodovia e fugiu.

Em vistoria ao veículo os policiais encontraram grande quantidade de embalagens de agrotóxicos. Ao todo foram apreendidos 1.300 kg, ou seja, uma tonelada e trezentos quilos de agrotóxicos, de comercialização proibida e sem licença ambiental.

O veículo e a carga foram encaminhados à Receita Federal em Campo Grande/MS.

