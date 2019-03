"Operação Carnaval" termina com quase 5 mil multas por excesso de velocidade em MS

A "Operação Carnaval 2019" realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 de quarta-feira (6). Ação foi realizada em todas as rodovias federais do estado, um total de mais de 3.652 quilômetros, que estavam sendo divididas em nove delegacias da PRF e 22 unidades operacionais.

Foram 4.752 pessoas autuadas por excesso de velocidade, número que chama atenção pois equivale a 93% de todas as 6.840 autuações realizadas pelos policiais. Durante a operação, também foram realizados 4.481 testes de alcoolemia e 65 motoristas foram autuados por ingerir bebida alcoólica e dirigir.

Balanço da Operação Carnaval 2019

Fiscalização

A PRF fiscalizou 9.516 veículos e 11.523 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul nestes seis dias de operação.

Acidentes

Durante a Operação foram registrados 32 acidentes, sendo seis considerados graves. Ao todo, 35 pessoas ficaram feridas e três morreram no local do acidente.

Na tarde de domingo (3), no km 81 da BR-158, em Paranaíba, ocorreu um acidente entre um carro e uma carreta. O condutor do veículo de passeio de 48 anos, o passageiro de 19 e outra passageira de 40 morreram no local. A quarta ocupante, de 44 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com lesões graves e encaminhada para o Hospital Santa Casa de Paranaíba. O motorista da carreta saiu ileso.

O veículo de passeio teria invadido a pista contrária e colidiu de frente com a carreta, após a batida, saiu da pista e caiu em um barranco. O condutor e os passageiros ficaram presos às ferragens, sendo apenas um dos passageiros resgatado com vida. Com a colisão, a carreta tombou e derramou sua carga de grãos de milho no acostamento.

Autuações gerais

Foram totalizados 6.840 autos de infrações gerais.

Ultrapassagens

Foram observadas 251 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 235 ultrapassagem em faixa dupla contínua.

Cinto de segurança

As autuações pelo não uso do cinto de segurança foram 167, sendo 39 por parte dos motoristas e 128 dos passageiros. Crianças sendo transportadas fora da cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto resultaram em 34 autuações.

Velocidade

Os radares registraram 4.752 flagrantes de abuso da velocidade.

Alcoolemia

A PRF realizou 4.481 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 42 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 14 motoristas foram presos; neste ano, 23 motoristas recusaram-se a fazer o teste, número 77% maior do que no ano passado, onde 13 condutores se recusaram.

Educação para o trânsito

Abordagens educativas, cinema rodoviário e palestras foram realizadas durante o feriado, alcançando 1.997 pessoas.

