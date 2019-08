PRF e PM encontram borracharia com veículos adulterados

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em operação conjunta com a Polícia Militar (PM), encontram na sexta-feira (9), um suposto desmanche de caminhões em uma borracharia na BR-158,em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.

Os agentes receberam uma denúncia de que no pátio da borracharia havia vários caminhões e reboques que poderiam ser fruto de roubo/furto. Os policiais foram até o local e no fundo do estabelecimento encontraram vários semirreboques antigos, alguns em estado de conservação precária.

Durante a operação, os sinais de identificação dos veículos foram analisados sendo que, em dois deles, os policiais constataram adulterações.

O responsável pelo estabelecimento foi encaminhado à Polícia Civil em Três Lagoas

