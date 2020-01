PRF recupera caminhão de vítma de sequestro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso do Sul recuperou nessa quarta-feira (15) no município de Miranda, a 200 km de Campo Grande, um caminhão roubado de uma pessoa vítima de sequestro em São Paulo.

Uma equipe da PRF fiscalizava a BR-262 no km 602, quando abordou um homem, 50 anos, não identificado, dirigindo um caminhão da Volvo, modelo Fh 460, com placa de Porto Seguro, Bahia, acoplado a um semirreboque com placa de Uberaba, Minas Gerais.

No veículo, além do condutor, estava um passageiro, 36 anos, também não identificado. Durante a fiscalização, os dois foram questionados sobre os motivos da viagem e ambos demonstraram nervosismo, entrando diversas vezes em contradição.

O motorista apresentou aos policiais o contato da pessoa que seria o dono dos veículos e que teria o contratado para realizar o trabalho. Desconfiados com a história e conduta dos dois, os agentes entraram em contato com a Polícia Civil, e foram informados de que o verdadeiro motorista do caminhão estava desaparecido.

Os envolvidos e os veículos foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda para as devidas providências cabíveis. Na manhã desta quinta-feira (16), os policiais receberam a informação de que o verdadeiro motorista estava sendo mantido em cárcere privado em Ribeirão Preto, São Paulo, e foi liberado.

