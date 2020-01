PRF encontra caminhão e semirreboque furtados

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesse sábado (11) um semirreboque roubado que era transportado por outro caminhão que também tinha registro de roubo/furto em São Gabriel do Oeste, a 130 km de Campo Grande.

Uma equipe da PRF fiscalizava a BR-163 no km 612, quando abordaram um veículo da Scania, modelo P124 e placas de Sapezal, MT, e acoplado ao caminhão, um semirreboque onde era transportado outro caminhão, um Mercedes Benz, modelo Ls 1929 e placas de São Borja, RS.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversos sinais de adulteração no Scania/P124 e um Boletim de Acidente de Trânsito de nove anos atrás com um veículo da mesma placa, sendo constatada adulteração de sinal identificador.

Em averiguação ao sistema, os policiais constataram que o semirreboque e o caminhão transportado tinham ocorrência de roubo/furto desde agosto de 2019.

O motorista, 52 anos, disse ser o dono dos veículos e que tinha adquirido o reboque e o caminhão M.benz/Ls 1929 há quatro anos na cidade de Foz do Iguaçu, PR. Já o Scania, disse ter comprado no final de dezembro do ano passado.

O condutor e os veículos foram encaminhados à Polícia Civil em São Gabriel do Oeste.

