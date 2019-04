Quadrilha de traficantes é presa em Jardim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu quatro homens por envolvimento em tráfico de drogas em Jardim-MS. O fato ocorreu no sábado (13), onde também foram apreendidos 336 quilos de maconha.

Conforme a PRF, um veículo VW Golf, de placas de Uberaba-MG, conduzido por um homem de 32 anos, foi abordado no município. Ele estava com um passageiro de 48 anos e durante a conversa, o celular do condutor tocava insistentemente.

Após alguns minutos o motorista confessou que estava fazendo o serviço de batedor para um veículo Fiat Palio, que estaria na cidade de Jardim. Ele informou ainda a existência de um outro batedor na região.

As equipes efeturam diligências e uma delas encontrou, o motorista do Fiat Palio, de 20 anos, com a quantia de 336 kg de maconha. Outros policiais abordaram, um homem de 32 anos pilotando uma moto com placas de Aracatuba-SP, e estaria atuando junto a quadrilha de traficantes.

O veículo Palio era adulterado e possuía registro de roubo e furto, na cidade de Betim-MG no ano de 2016.

Todos os envolvidos se conheciam. Eles disseram que droga havia sido carregada em Bela Vista-MS e seria levada até Belo Horizonte-MG.

A quadrilha foi presa em flagrante e encaminhada para Polícia Civil de Jardim.

Deixe seu Comentário

Leia Também