Rapaz é executado por dupla em motocicleta

O jovem Cláudio Ramon Nuñez Fretes, de 21 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (10) quando estava em frente sua casa na rua Vereador Crispin Vera no bairro Primavera, emCapitan Bado.

Segundo o site Ponta Porã News, dois homens armados em uma motocicleta chegaram no local e começara a efetuar os disparos. A Polícia Nacional foi chamada e no local apenas constataram a morte do rapaz. Não há pistas dos assassinos, que fugiram do local depois de disparem contra a vítima.

