Rapaz é extorquido após desistir de encontro com 'garota de job' em Campo Grande

Rapaz, de 25 anos, foi surpreendido com pedido de dinheiro após desistir de um encontro com uma garota de programa, que conheceu num site erótico. O caso aconteceu em Campo Grande, durante a noite desta terça-feira (7).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima informou na delegacia que entrou em um site e começou a conversar com a garota por meio do aplicativo de mensagens.

Por conta da 'garota do job' ter pedido um valor antecipado de R$ 150, o jovem desistiu do encontro e bloqueou o número. No entanto, minutos depois, passou a receber mensagens de um número com DDD 37.

Nas mensagens, a pessoa do outro lado se identificava como membro de uma facção criminosa e que caso a vítima não pagasse o "combinado", o grupo criminoso iria atrás dele e da família. A vítima decidiu pagar o valor.

O caso foi registrado como extorsão na delegacia de plantão.

