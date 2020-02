Rapaz é ferido com tiro na cabeça em ponto de ônibus da Avenida Guaicurus

Rodrigo Marçal Pacheco, de 29 anos, foi baleado com 3 tiros, um deles na cabeça, por volta das 22h40 dessa segunda-feira (25) na Avenida Guaicurus, na Vila Aimoré, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande.

Em depoimento, uma testemunha, de 21 anos, contou que caminhava com a namorada pela avenida quando viu o momento em que um veículo HB20 sedan, parou em um ponto de ônibus onde estava a vítima e uma outra pessoa.

Em seguida, o atirador saiu do carro e disparou cinco vezes em direção ao homem. Tanto a testemunha quando a pessoa que estaria com Rodrigo no ponto, saíram correndo no momento dos disparos. Rodrigo levou tiros na cabeça, costas e braço direito.

Ele estava sem os documentos, mas conseguiu informar sua identidade aos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O rapaz foi encaminhado com risco de morte para a Santa Casa de Campo Grande. O suspeito do crime ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também