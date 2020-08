Rapaz leva tiros no rosto e no toráx e fica em estado grave

Neste fim de semana, um jovem de 21 anos foi baleado, por um traficante identificado apenas como Osmar dono de uma boca de fumo na cidade de Sete Quedas, que fica a 459 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu às 16:30h de sábado (22), mas só foi registrado no domingo (23). A polícia foi informada sobre uma tentativa de homicídio, e quando chegaram ao hospital teve a informação de que a vítima estava em estado grave depois de ser ferida no rosto e no tórax.

Os militares foram até o local do crime, e acabaram encontrando a motocicleta do rapaz, os policiais não encontraram nenhuma testemunha. Ao voltarem ao hospital, o rapaz que já conseguia falar contou que um traficante, conhecido por Osmar, que era dono de uma boca de fumo havia feito os disparos contra ele, o jovem não disse os motivos. Apesar de fazer rondas na região, o traficante não foi encontrado até o momento.

