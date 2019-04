Rapaz morre eletrocutado em serralheria de Rio Brilhante

Matheus Henrique com informações do Rio Brilhante em Tempo Real

Claudenir de Oliveira Correia, 23 anos, morreu eletrocutado na manhã desta terça-feira, por volta das 11h20, em uma serralheria na região central do município de Rio Brilhante.

O rapaz era funcionário do local e estava trabalhando no momento. Uma testemunha disse a polícia que Claudenir colocou o fio na boca para fazer um corte no mesmo, sem perceber que estava conectado na tomada de energia. Uma ambulância foi acionada, mas a vítima morreu no local.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia técnica de Dourados estiveram no local. O caso é tratado como morte a esclarecer.

