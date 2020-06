Suicídio: mãe encontra filho enforcado na cozinha

Kaique Eliomar Nascimento de Paz, 20 anos, morreu na noite de domingo (7) após ser encontrado pendurado por uma corda, na residência onde morava com a mãe, em Corumbá.

De acordo com informações do registro policial, Kaique era usuário de drogas assim como sua namorada, identificada como Gessica. O relacionamento entre os dois estava em crise. Eles vinham brigando com frequência. No domingo, Kaique e Gessica discutiram novamente e a menina deixou o namorado sozinho na residência da sogra.

A noite, ao chegar a casa, a mãe encontrou seu filho, Kaique, pendurado por uma corda na cozinha. Ainda conforme o registro, o jovem ainda estava vivo. Ela teria cortado a corda para tentar salvar o filho, mas ele não resistiu.

O caso foi registrado como suicídio.

