Suspeitos de matarem advogado e servidor pÃºblico em CaarapÃ³ sÃ£o presos

Antônio Marques da Silva, de 55 anos, e Alex Santos da Silva, de 34 anos, foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira, dia 2, após serem apontados como responsáveis pelas mortes do advogado Cássio de Souza Amaral, de 40 anos, e do servidor público municipal Hugo Centurião Enciso, de 49 anos, em Caarapó.

Eles foram localizados na região de Juti com um veículo Fiat Pálio usado na fuga, além da arma, um revólver de calibre 38, apreendido com quatro munições deflagradas e duas intactas.

Segundo soube a reportagem, a equipe da Polícia Militar questionou os envolvidos e os dois homens decidiram jogar a culpa um no outro.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, o delegado Ciro Jales, responsável pelas investigações, afirmou que a motivação do duplo homicídio ainda está sendo apurada e deverá ser esclarecida após os interrogatórios dos suspeitos.

Segundo a polícia, os detidos estariam envolvidos na briga com as vítimas ocorrida pouco antes das execuções, em uma conveniência localizada na área central da cidade.

Cássio e Hugo foram mortos a tiros na Rua Américo Vesúvio, no Bairro Capitão Vigário.

