Duplo homicídio é registrado em Caarapó e não há informações sobre suspeito

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (1º), no bairro Capitão Vigário, em Caarapó. Moradores acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo na região.

De acordo com o site Dourados News, equipes policiais foram encaminhadas ao local e encontraram a primeira vítima caída ao solo, próxima a um veículo. Durante as diligências, os agentes realizaram buscas em uma residência nas proximidades, onde localizaram o segundo homem, também já sem vida.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do crime ou a motivação. Também não foram divulgados dados sobre o suspeito. A ocorrência segue em fase de formalização, e o caso permanece sob investigação.

