Menu
Menu Busca domingo, 01 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Interior

Duplo homicídio é registrado em Caarapó e não há informações sobre suspeito

Crime ocorreu na madrugada deste domingo no bairro Capitão Vigário; dois homens foram encontradas já sem vida

01 março 2026 - 09h10Taynara Menezes
Duplo homicídio aconteceu na madrugada deste domingo Duplo homicídio aconteceu na madrugada deste domingo   (Foto: Dourados News)

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (1º), no bairro Capitão Vigário, em Caarapó. Moradores acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo na região.

De acordo com o site Dourados News, equipes policiais foram encaminhadas ao local e encontraram a primeira vítima caída ao solo, próxima a um veículo. Durante as diligências, os agentes realizaram buscas em uma residência nas proximidades, onde localizaram o segundo homem, também já sem vida.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do crime ou a motivação. Também não foram divulgados dados sobre o suspeito. A ocorrência segue em fase de formalização, e o caso permanece sob investigação.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

DAM de Dourados
Interior
Homem é preso por agredir companheira na presença dos filhos em Dourados
Procedimento cirúrgico - Foto: Ilustrativa / Rawpixel.com
Saúde
Desembargador manda sequestrar R$ 240 mil para garantir cirurgia cardíaca de idoso em MS
Isa Jane Marcondes - Foto: Câmara Municipal de Dourados
Interior
Promotor alerta para excessos e impõe limites à atuação de vereadora em Dourados
Divulgação / PMMS
Polícia
Força Tática apreende 648 kg de droga na MS-162 e causa prejuízo milionário ao crime
Incêndio deixou danos na estrutura do prédio
Interior
Fábrica de enxoval fica comprometida após incêndio na madrugada em Anastácio
Divulgação / MPMS
Interior
Ministério Público investiga danos ambientais após rompimento de barragem em Terenos
A queda aconteceu na manhã de ontem (22)
Interior
Após interdição da ponte em Rio Negro, Agesul define rotas alternativas; confira
A queda aconteceu na manhã de hoje
Interior
Ponte desmorona sobre Rio do Peixe enquanto carreta passava; ninguém ficou ferido
Fiscalização de transito - Foto: BPMRv
Polícia
Rodovias estaduais de MS registram queda de 38% nos sinistros durante o Carnaval
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região -
Justiça
Fora do expediente, geólogo leva choque e Justiça do Trabalho nega direito à indenização

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
Polícia
Funcionário da prefeitura é demitido após acusar secretário de estupro em Campo Grande
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Polícia
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv