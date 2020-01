Tio e sobrinhos morrrem afogados em represa

Jônathas Padilha, com informações do Portal da Cidade Umuarama

João Paulo Albuquerque, 18 anos e seus dois sobrinhos, Isadora Albuquerque, 18 anos e Luciano Albuquerque, 10 anos, morreram afogados na tarde da última segunda-feira (6) enquanto se banhavam em uma represa conhecida como Busão Queimado, no município de Maria Helena, no noroeste do Paraná.

O cabo da Polícia Militar, Zambora, disse que os familiares estavam no local e uma tia estava filmando João Paulo, Isadora e Luciano juntos na represa, quando um deles foi à uma área um pouco mais distante e começou a se afogar. Os outros dois foram tentar resgatar, mas foram ainda mais para o fundo e os parentes que estavam presentes não os viram mais.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da cidade vizinha, Umuarama, foram acionados pelos familiares e iniciaram as buscas no local, mas após quatro horas de buscas, não encontraram nenhum deles.

Os familiares e moradores da região que se solidarizaram com o caso, permaneceram no local procurando pelas vítimas e encontraram o corpo de Isadora. Na manhã seguinte, socorristas conseguiram localizar os corpos de João Paulo e Luciano.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Umuarama, cidade vizinha, iniciaram as buscas por volta das 19h, mas até às 22h nenhuma das vítimas havia sido encontrada. Mais tarde, moradores e familiares que permaneceram na represa procurando pelos jovens encontraram Isadora. Já nesta terça-feira, socorristas localizaram os corpos de Luciano e da criança.

