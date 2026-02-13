Menu
Trabalhador rural é resgatado por helicóptero após acidente com motosserra no Pantanal

Ele sofreu um corte muscular de cerca de 7 a 8 centímetros, com sangramento intenso

13 fevereiro 2026 - 17h54Brenda Assis

Um trabalhador rural de 33 anos foi resgatado com apoio aéreo após sofrer um corte profundo na perna enquanto manuseava uma motosserra na região do Paiaguás, no Pantanal, no fim da manhã de quinta-feira (12). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo os bombeiros, o homem operava o equipamento quando se assustou e perdeu o controle da motosserra, que atingiu a perna. Ele sofreu um corte muscular de cerca de 7 a 8 centímetros, com sangramento intenso.

Conforme relato da vítima, uma pomada foi aplicada sobre o ferimento na tentativa de conter a hemorragia, enquanto o gerente da fazenda acionava o socorro.

Devido à dificuldade de acesso terrestre e à distância da área urbana, o resgate contou com helicóptero da Marinha do Brasil, após solicitação do 3º Grupamento dos bombeiros. O trabalhador foi encaminhado ao pronto-socorro de Corumbá.

No atendimento inicial, ele estava consciente, orientado e com sinais vitais estáveis.

Orientações

Após o resgate, os bombeiros reforçaram a importância de medidas de segurança no manuseio de equipamentos de corte, como o uso de equipamentos de proteção individual, manutenção periódica da motosserra e a busca imediata por socorro em caso de acidente. Segundo a corporação, a prevenção é fundamental para evitar ocorrências graves no trabalho rural.

