Traficante se identifica como motorista de “Uber”, mas acaba preso pela polícia

Fabrício da Costa Roland, 28 anos, foi preso no sábado (26), depois de ser flagrado com drogas no veículo. Ele foi pego em uma casa localizada na rua Teixeira da Silva, Jardim Itatiaia em Campo Grande e na tentativa de escapar da abordagem teria se identificado como motorista de “Uber”.

De acordo com informações do Batalhão de Choque, após denúncias, a equipe se deslocou até a residência e encontrou um veículo modelo Gol, conduzido por Fabricio. Na abordagem, o homem disse que era motorista de aplicativo e durante a varredura no carro foram encontrados 31 papelotes de cocaína e R$ 113,00.

Ao verificar a residência, foi encontrado um saco transparente com seis trouxinhas da droga, embalagens e mais R$ 50,00. O acusado afirmou que o entorpecente era dele e que o caseiro da propriedade seria usuário de drogas. O caseiro não foi encontrado. A polícia localizou e apreendeu também uma TV de 55 polegadas, produto oriundo da troca por drogas.

Diante dos fatos Fabricio foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia, onde permanece a disposição da Justiça.

