Turistas encontram corpo de adolescente desaparecido no rio Piquiri

O corpo do adolescente Hugo Vinícius Lima de Souza, de 16 anos, que havia desaparecido no final da tarde de sábado (30) foi encontrado nesta terça-feira (02), no rio Piquiri.

Segundo informações do Coxim Agora, o rapaz foi localizado por turistas que passavam pelo local, e teriam visto o corpo e acionado os Bombeiros. O corpo do jovem foi encontrado à aproximadamente 500 metros do local de onde ele desapareceu.

Hugo havia saído de uma pousada para pescar e não retornou, não se sabe o que pode ter acontecido, mas familiares do jovem encontraram apenas o barco e os apetrechos de pesca que ele usava antes de cair no rio e se afogar.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Coxim realizava buscas no local desde a tarde de domingo (31). O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim.

