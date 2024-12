Valdemar Costa Neto é ouvido pela PF

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, chegou no início da tarde desta quinta-feira (12) à sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, para prestar depoimento sobre seu envolvimento na suposta tentativa de golpe de estado em 2022.

Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL), que consta na lista de indiciados pela PF por suposta participação em um golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder, também será ouvido pela corporação na tarde de hoje.

Inicialmente, 37 pessoas, incluindo o ex-presidente, foram indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, e nesta quarta-feira (11) a PF complementou o relatório com o indiciamento de mais três pessoas.

O relatório final das investigações foi enviado à Procuradoria-Geral da República (PGR), e resta ao procurador Paulo Gonet avaliar o material para decidir se denuncia ou não os indiciados.

