Vídeo - Bebê com 5 dias de vida é abandonado na chuva dentro de caixa

Um bebê recém-nascido foi abandonado dentro de uma caixa de papelão em Cidade Gaúcha, no noroeste do Paraná, na noite de terça-feira (18). Câmeras de segurança registraram o momento em que a criança é deixada na calçada.

A Polícia Militar (PM) foi até o local depois que o morador da casa escutou um choro e descobriu a menina, ainda com o cordão umbilical, dentro de uma caixa de papelão.

De acordo com os policiais, a bebê estava enrolada em um cobertor e toda molhada, já que chovia no município durante a noite. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez os primeiros atendimentos, levou a criança até o hospital municipal e depois a menina foi transferida para o hospital São Paulo em Cianorte.

De acordo com a instituição, a bebê tem cerca de cinco dias. Ela está passando por exames e o estado de saúde é ótimo.

Lucas Magron, delegado de Cidade Gaúcha, disse que a Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar o que aconteceu. O Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Assistência Social estão acompanhando o caso.

