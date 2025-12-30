VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande

Edison Renato Gil Gonçalves foi assassinado com vários disparos de arma de fogo enquanto estava em um bar, na rua Manoel Joaquim de Moraes, no Jardim Leblon, em Campo Grande, no final da noite desta segunda-feira, dia 29.

A situação aconteceu após ele ter um desentendimento com o suspeito, onde o atirador teria acreditado que a vítima "olhou para a esposa", acontecendo uma discussão acalorada antes do homicídio.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o proprietário do bar teria relatado que o suspeito seria um cliente assíduo e disse que a confusão aconteceu após uma suposta "olhada" que Edison teria feito para a esposa do suspeito.

Isso teria desencadeado uma crise de ciúmes no atirador, que iniciou uma discussão, mas saiu do local e retornou armado e efetuou os disparos, mesmo com a presença de outras pessoas no estabelecimento.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que ele retorna e ao encontrar Edison, atira diversas vezes, fugindo do local calmamente.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, contudo, a vítima já estava sem os sinais vitais.

Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos.

