Vídeo: Incêndio em matagal atinge garagem e consome 4 ônibus

Um incêndio em um terreno baldio atingiu a garagem de uma empresa de ônibus e destruiu, parcialmente, 4 veículos, no fim da tarde do último sábado (8), em Três Lagoas. Testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros que o incêndio foi iniciado por um morador.

Segundo o site JP News, ao menos 25 ônibus estão guardados no terreno, destes, 4 ficaram parcialmente destruídos pelo fogo. O proprietário do imóvel esteve no local e disse que a empresa proprietária dos veículos abandonaram os ônibus e a meses não pagam o aluguel e também não retiram os veículos do local.

Apesar do incêndio, ninguém se feriu. Polícia Civil irá investigar o caso.

