Vídeo - Ladrão desiste de roubo depois de ser ignorado pelas vítimas

Marya Eduarda Lobo, com informações do G1

Um assaltante desistiu de cometer o crime em um supermercado depois de ser ignorado pelas vítimas, nesta quarta-feira (15), em São João Batista do Glória – Minas Gerais. A cena foi flagrada pelas câmeras de segurança.

Pelas imagens, o homem com um capacete entra no local e anuncia o assalto, os clientes e funcionários não entendem muito bem e continuam como se nada tivesse acontecido.

Ao anunciar mais uma vez o assalto e ser ignorado, ele desiste e vai embora. Na imagem, um dos clientes inclusive continua tomando uma cerveja.

O rapaz estava com a mão nas costas como se estivesse armado. Mas, como ninguém reagiu, ele foi embora sem levar nada do supermercado.

De acordo com a polícia, o rapaz foi até outro supermercado no mesmo bairro e lá conseguiu levar do caixa R$ 300 reais e um celular.

Segundo a Polícia Militar, ele não estava sozinho. Outro homem aguardava em uma moto. Mais cedo a dupla também já teria assaltado uma mercearia em Passos – Minas Gerais.

A PM já tem informações sobre os suspeitos, mas até o momento, ninguém foi preso.

