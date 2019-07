Vídeo - Mulher é pega furtando roupa na loja Nice

As câmeras de segurança loja da Nice em Campo Grande flagraram a movimentação de uma mulher colocando blusas dentro da bolsa.

Pelas imagens, a mulher parece escolher as araras que irá pegar as peças de roupas de acordo com o posicionamento dos equipamentos de segurança. Em certos momentos, ela chega a ficar “invisível” atrás de pilastras ou das próprias roupas. Por pouco, as câmeras não gravam o momento do furto.

Neuzeli Magalhães Pinheiro, de 50 anos, foi abordada por uma das funcionárias que não deixou ela sair da loja.

As vendedoras chamaram a polícia e ela foi presa na tarde da quarta-feira (3). Nesta manhã de quinta-feira (4) ela passou por audiência de custódia no Fórum de Campo Grande.

Segundo informações do registro policial, ela tinha três peças de roupa na bolsa. A filha de Neuzeli disse à polícia que a mãe sofre de transtornos mentais.

A prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória. Neuzelir será monitorada por tornozeleira eletrônica.

