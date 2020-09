Vídeo: PMA fiscaliza 18 embarcações com pescadores no Rio Miranda

Matheus Rondon com informações da assessoria

Equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) do grupamento de Águas do Miranda, no município de Bonito, realizaram durante a terça-feira (29) e esta quarta-feira (30), fiscalizações no rio Miranda, e apreenderam petrechos ilegais para pesca.

Durante a operação, a PMA fiscalizou 18 embarcações, com 29 pessoas desenvolvendo pesca amadora, e pessoas que praticavam a pesca no barranco do rio e todos pescavam legalmente.

A equipe retirou do rio 10 redes de pesca, 47 anzóis de galho e sete cordas de espinheis, medindo 210 metros no total, cada uma com 15 anzóis.

O trabalho preventivo é fundamental para evitar que pessoas pratiquem a pesca predatória e também retirar petrechos ilegais que são armados no rio, já que estes possuem alto poder de degradação de cardumes.

Os infratores que armaram os petrechos ilegais não foram localizados e nem identificados.

Deixe seu Comentário

Leia Também