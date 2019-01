Vídeo - Prefeito e blogueiro saem no tapa em Água Clara

Nesta terça-feira (1º), o prefeito de Água Clara, Edivaldo Alves de Queiroz (PDT), conhecido como "Tupete" trocou socos e agressões verbais com o blogueiro Carlos Henrique Vieira dos Santos após a eleição do Presidente na Câmara Municipal.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo prefeito, quando ele se retirava do local, Carlos teria agredido ele fisicamente dando um soco em seu olho direito. O blogueiro é genro do vereador Gustavo Gimenez Guiraldelli (PSDB) e, segundo o “Tupete”, Carlos usa de forma criminosa as redes sociais, mostrando descontrole e descontentamento com a administração pública, mostrando ser mais que adversário político e sim um “inimigo pessoal”.

Já de acordo com seu depoimento a polícia, Carlos disse que estava conversando com amigos na frente da Câmara Municipal, após o término da eleição, quando o prefeito o atacou pelas costas e desferiu um soco causando lesões aparentes na altura do ombro esquerdo. Segundo ele, também foi ameaçado pelo autor que disse, “Eu ainda mato esse moleque”. O blogueiro teme pela própria vida, pois acredita que o “prefeito é um homem frio e perigoso”.

A equipe do JD1 Notícias entrou em contato com o prefeito e sua assessoria, com o vereador Gustavo Gimenez e com a delegacia mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Água Clara como lesão corporal dolosa e ameaça.

