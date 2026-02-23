Menu
Polícia

VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital

A vítima apresentava sangramento no rosto, fratura no antebraço esquerdo e diversos ferimentos pelo corpo

23 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 23/02/2026 às 08h06
Momento em que acontece as agressõesMomento em que acontece as agressões   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Rapaz, de 29 anos, foi severamente espancado com golpes de madeira e pedradas neste domingo, dia 22, após não quitar dívida com os suspeitos, que provocaram as agressões, na região do Varandas do Campo, em Campo Grande.

A vítima apresentava sangramento no rosto, fratura no antebraço esquerdo e diversos ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, cinco indivíduos teriam agredido o rapaz. Na versão apresentada à polícia, o rapaz alegou que foi espancado por "ter conversado demais" e por possuir uma dívida com os agressores.

Populares não teriam visto as agressões, mas a mãe da vítima foi avisada e posteriormente, tanto Polícia Militar, quanto Corpo de Bombeiros foram acionados. O local foi isolado para o trabalho da Polícia Científica.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

 

