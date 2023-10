Alckmin, Riedel e presidente da Petrobras em Três Lagoas dia 8

Saiba Mais Política Alckmin vem aí!

Como noticiado anteriormente pelo JD1 Notícias em 20 de outubro , o vice-presidente Geral Alckmin estará vindo para Mato Grosso do Sul no próximo mês, e com o intuito de acertar os detalhes da visita, representantes da Petrobras e o secretário Casa Civil do Estado, Eduardo Rocha, estiveram nesta quinta-feira (26) em Três Lagoas.

No dia 8 de novembro, Alckmin estará em território sul-mato-grossense, acompanhado do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para uma visita à Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3).

"O Governo do Estado tem total interessa em uma solução para a obra da UFN3. A fábrica pode representar um salto no desenvolvimento não apenas de Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil", comentou Eduardo Rocha sobre a visita de hoje.

Pertencente à Petrobras, a decisão de eventual conclusão do empreendimento cabe à estatal, e pode ocorrer ainda neste ano.

