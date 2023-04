Após ataque, governo destina R$ 150 milhões para policiamento de escolas

O presidente Lula (PT) homenageou nesta quarta-feira (5), durante cerimônia no Palácio do Planalto, as crianças mortas durante o ataque a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, além de afirmar que o governo irá destinar R$ 150 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para garantir policiamento nas escolas.

“Penso que todos nós que somos pais, avós, mães, tios, jamais imaginávamos que pudesse acontecer”, afirmou o presidente.

Durante o discurso, o presidente pediu um minuto de silêncio em homenagem às crianças mortas durante o ataque. “Não tem palavra para consolar a família. Quem já perdeu parente sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso... fazer um minuto de silêncio em homenagem aos familiares dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade”, pediu Lula.

