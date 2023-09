Após desfile, 'Grito dos Excluídos' pede por democracia em Campo Grande

A 29º edição do Grito dos Excluídos começou por volta das 11h desta quinta-feira (7). O protesto teve início após o término do desfile que comemora a Independência do Brasil.

No local, os manifestantes tiveram uma tensão com os policiais e chegaram a pedir "deixa a democracia passar”.

O pedido foi feito após as autoridades impedirem que os participantes prosseguissem com o protesto, porém eles foram liberados logo em seguida.

Nas faixas, o grupo de pessoas pedia por democracia e pelos trabalhadores.

