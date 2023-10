Assomasul realiza o 1º Congresso dos Municípios de MS na Capital

Acontece nesta terça-feira (3) e quarta-feira (4), realizado pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o 1º Congresso dos Municípios de MS, realizado em Campo Grande.

O congresso contou com a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja, o governador Eduardo Riedel, a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro.

Para Riedel, esse encontro é um momento histórico para os municípios do Estado e serve como uma maneira de se fortalecer o municipalismo sul-mato-grossense. “Hoje a gente participa desse momento, que discute o municipalismo, discute como que os municípios vão se posicionar e ouvir a grade diante de todas essas mudanças que estamos vendo, temos aqui hoje, recebendo nossa ministra Simone [Tebet], extremamente importante para essa discussão que está sendo colocada diante de uma reforma tributária que está por vir, de uma mudança conceitual”, afirmou o governador.

“Já refletiu quando a gente consegue construir política pública direcionada aos municípios, hoje aqui todas as discussões referentes a essas políticas públicas vão ser colocadas, e a tendência é que isso se torne cada vez mais forte lá no serviço público, na ponta, na saúde, na educação, na segurança pública, então é refletido diretamente ao cidadão e cidadã, que é nosso interesse do governo do Estado”, completou Riedel.

Ele ainda afirmou que um conjunto de ações estão sendo trabalhados para lidar com o déficit que possa ocorrer aos municípios com a aprovação da Reforma Tributária.

Já ministra Simone Tebet ressaltou a importância do encontro para os municípios sul-mato-grossenses, que poderão repassar suas demandas a ela, que por sua vez as comunicará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“É importante dizer a importância desse congresso: Reunir aqui todos os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para trazerem as demandas, portanto falarem e serem ouvidos, e também ouvir o que as autoridades do governo estadual e do governo federal tem a dizer, inclusive com a bancada federal, de que forma o governo federal e o governo estadual podem ajudar os municípios nesse momento de dificuldade”, disse a ministra.

Ela também destacou que as emendas para os municípios estão sendo liberadas, vai responder perguntas sobre a reforma tributária e receberá mais demandas, que serão repassadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente da Assomasul e prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior, disse que o Congresso é um marco histórico na história do Estado, e agradeceu a presença da ministra Simone Tebet. “Esse primeiro congresso dos municípios de Mato Grosso do Sul vai ser um marco na história do nosso Estado, nós vamos ter a oportunidade de reunir, e aqui está iniciando o primeiro, todos os gestores, prefeitos, prefeitas, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais, e além disso, servidores estaduais, federais, mas também aquela pessoa que quer saber um pouco da gestão pública municipal”, afirmou.

Apesar de ser o primeiro congresso em Campo Grande, esse não é o primeiro encontro, que anteriormente ocorria em Brasília.

