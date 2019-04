Audiência pública será realizada, após ameaças de "massacres" em escolas

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

Após o registro de três ameaças em escolas de Campo Grande, e a “onda do trote do massacre” crescer no estado, a Câmara de Vereadores da capital realiza audiência pública nesta sexta-feira (26), para debater o assunto e levantar soluções enfáticas em relação a segurança dos estudantes, docentes e demais servidores e comunidade escolar da Rede Pública de Ensino.

A discussão é proposta pelo vereador Fritz, da Comissão Permanente de Juventude da Casa de Leis. A Comissão conta ainda com os vereadores Papy (presidente), William Maksoud (vice-presidente), Odilon de Oliveira e Dr. Cury.

Foram convidados representantes das secretarias municipal e estadual de Educação, sindicatos dos profissionais da área, incluindo a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP-MS), Sindicatos dos Trabalhadores Administrativos da Educação Municipal e Estadual. Ainda, foram chamadas ao debate a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, Sindicato dos Guardas Municipais e também da Segurança Patrimonial.

“Queremos construir caminhos para trazer soluções robustas, no sentido de prevenção”, afirmou o vereador Fritz. Ele lembrou de tragédias recentes, como da Escola Estadual Raul Brazil, em Suzano (SP). “Temos de discutir esse tema para proteger professores, funcionários e os alunos”, concluiu.

Serviço

A Audiência Pública será na sexta-feira, a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1600, bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms

