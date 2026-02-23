Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Política

Bancada de Mato Grosso do Sul diversifica pautas na Câmara em 2026

Veja como está a atuação dos deputados federais nas primeiras semanas de trabalho legislativo

23 fevereiro 2026 - 09h11Sarah Chaves
Deputados federais por Mato Grosso do SulDeputados federais por Mato Grosso do Sul  

A bancada federal de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados iniciou 2026 com agendas distintas. Nos primeiros meses do ano legislativo, os parlamentares intensificaram a apresentação de projetos, requerimentos e articulações políticas que vão da saúde pública à fiscalização do Executivo, passando por segurança, incentivo ao empreendedorismo e defesa do setor produtivo. 

Beto Pereira (PSDB)

O deputado federal, Beto Pereira, concentrou a atuação inicial em articulações legislativas, fiscalização e destinação de recursos, mesmo sem ter protocolado projetos de lei no período. O início do ano foi dedicado a estudos técnicos, reuniões com especialistas e diálogo com a sociedade para estruturar propostas com maior consistência e impacto social.

Entre as iniciativas adotadas está o requerimento para criação da Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo, apresentado em conjunto com outros deputados, com o objetivo de fortalecer práticas de cooperação e solidariedade. Também subscreveu o pedido de urgência para tramitação do PLP 67/2025, que inclui o empresário individual na categoria de Microempreendedor Individual (MEI), ampliando acesso a benefícios e incentivando a formalização de pequenos negócios. Outra frente foi o requerimento para criação da CPI do Banco Master, em articulação com outros parlamentares, para apurar possíveis irregularidades e assegurar transparência.

Beto Pereira é membro titular da CPMI do INSS, que retoma oitivas entre 23 e 27 de fevereiro, além de integrar como titular a Comissão de Minas e Energia e como suplente a Comissão do Esporte. No campo orçamentário, já empenhou R$ 2 milhões para a Maternidade Cândido Mariano e R$ 500 mil para a saúde em Miranda e Rio Verde.

Em agenda pelo interior, percorreu municípios como Paranaíba, Rochedo, Corguinho, Rio Negro, Ladário, Corumbá e Água Clara. “Aproveitei o recesso parlamentar, esse período que não teve sessões em Brasília para estar em diversos municípios, conversando com as lideranças e entendendo as reais dificuldades. Poder de alguma forma estender as mãos aos prefeitos e vereadores e chegue recursos ou que faça bons projetos a população local”.

Dagoberto Nogueira (PSDB)

Dagoberto Nogueira mantém atuação voltada ao acompanhamento de pautas econômicas, defesa de investimentos federais no Estado e articulação política em Brasília. Tem priorizado diálogo com prefeitos e lideranças regionais, além de participação ativa em comissões permanentes da Casa.

A agenda inclui interlocução com ministérios para viabilizar recursos e acompanhamento de projetos estratégicos para Mato Grosso do Sul, especialmente nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento regional.

Geraldo Resende (PSDB)

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) iniciou 2026 mantendo a agenda voltada à saúde pública e à proteção de grupos vulneráveis. Entre as primeiras proposições está o Projeto de Lei para aprimorar normas de segurança em piscinas e similares, estabelecendo medidas mais rígidas de proteção contra choques elétricos e reforçando obrigações de informação aos usuários.

“A defesa da saúde, da dignidade e do respeito às pessoas guia o nosso mandato. É dessa forma que atuo nas comissões da Câmara para fortalecer o SUS, proteger idosos, pessoas com deficiência, combater a violência e ampliar direitos. Cada projeto tem o propósito de transformar cuidado em política pública e garantir um ordenamento jurídico mais justo e humano”.

A iniciativa se soma a um conjunto de projetos apresentados desde o início dos trabalhos legislativos, com prioridade para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a defesa dos direitos da pessoa idosa, das pessoas com deficiência e o enfrentamento à violência.

Luiz Ovando (PP)

Luiz Ovando concentrou a agenda inicial em pautas ligadas à saúde pública e à conscientização sobre doenças de alta complexidade. Em fevereiro, protocolou o Projeto de Lei 460/2026, que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Cardiomiopatia Hipertrófica.

A proposta busca ampliar o debate público, incentivar o diagnóstico precoce e fortalecer políticas de informação e prevenção. 

Marcos Pollon (PL)

O deputado federal apresentou 15 proposições desde o início de 2026, com foco em segurança pública, direitos individuais e políticas de incentivo ao acesso a bens de consumo.

Entre as iniciativas estão o PL 593/2026, que cria o Programa Nacional Minha Primeira Moto, e o PL 592/2026, que institui o Programa Nacional Meu Primeiro Carro. Na área de segurança, apresentou o PL 580/2026, que autoriza atiradores desportivos, caçadores e colecionadores a manter armas de fogo em condições de pronto emprego, além do PDL 26/2026, que susta os efeitos da Portaria MTE 104/2026.

Também protocolou o PL 57/2026, que prevê a obrigatoriedade de implantação do Espaço ABA nas escolas públicas, uma PEC que propõe o fim da cobrança de IPVA e IPTU e três pedidos de CPI, dois relacionados ao Banco Master e um sobre suposto cargo fantasma na Embratur.

Rodolfo Nogueira (PL)

O deputado federal Rodolfo Nogueira intensificou a atuação com foco em fiscalização e enfrentamento de atos do Executivo e já apresentou dez ações de autoria própria, somando 14 proposições protocoladas em 2026.

Entre as medidas está o envio de notícia-crime à Procuradoria-Geral da República por suposto vilipêndio religioso e requerimento de informação ao Ministério do Turismo sobre repasses da Embratur ao Carnaval do Rio de Janeiro.

Na área rural, protocolou proposta conhecida como “Capacete no Campo” e sete Projetos de Decreto Legislativo para sustar decretos de desapropriação editados pelo governo federal no início do ano, sob o argumento de possível afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Estamos exercendo nosso papel constitucional de fiscalização. Não podemos permitir abusos administrativos, nem medidas que comprometam a responsabilidade fiscal e o direito de propriedade. O Parlamento precisa agir com firmeza e rapidez sempre que houver excessos”, declara.

 

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

A CCJR é considerada a principal comissão permanente da Assembleia
Política
CCJR terá o quinto membro definido até a sessão de quarta, afirma Gerson Claro
E-título
Política
Aldeias indígenas de Aquidauana recebem atendimento itinerante da Justiça Eleitoral
Imagem ilustrativa de ato no Rio Grande do Sul
Política
Justiça barra 'adesivaço' do PL em Dourados aciona fiscalização imediata
O presidente brasileiro está na Índia, em viagem oficial
Política
Lula defende que IA fique a cargo de instituição multilateral
Senador Nelsinho Trad
Política
Interlocução liderada por Nelsinho Trad antecede revés de Trump na Suprema Corte
Maicon Nogueira / Foto Izaias Medeiros
Política
VÍDEO: Vereador fala em impeachment de Adriane por não intervir no Consórcio Guaicurus
Prefeita Adriane Lopes
Justiça
PT processa Adriane por aumento 'acima do razoável' da taxa do lixo em Campo Grande
Eduardo Bolsonaro
Política
STF abre ação penal contra Eduardo Bolsonaro por coação
MS recebe encontro nacional de gestores para discutir planejamento e orçamento
Política
MS recebe encontro nacional de gestores para discutir planejamento e orçamento
Sessão desta quinta-feira
Política
Câmara aprova novo Prodes e garante mais segurança para empresários da Capital

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital