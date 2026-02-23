Bancada de Mato Grosso do Sul diversifica pautas na Câmara em 2026

A bancada federal de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados iniciou 2026 com agendas distintas. Nos primeiros meses do ano legislativo, os parlamentares intensificaram a apresentação de projetos, requerimentos e articulações políticas que vão da saúde pública à fiscalização do Executivo, passando por segurança, incentivo ao empreendedorismo e defesa do setor produtivo.

Beto Pereira (PSDB)

O deputado federal, Beto Pereira, concentrou a atuação inicial em articulações legislativas, fiscalização e destinação de recursos, mesmo sem ter protocolado projetos de lei no período. O início do ano foi dedicado a estudos técnicos, reuniões com especialistas e diálogo com a sociedade para estruturar propostas com maior consistência e impacto social.

Entre as iniciativas adotadas está o requerimento para criação da Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo, apresentado em conjunto com outros deputados, com o objetivo de fortalecer práticas de cooperação e solidariedade. Também subscreveu o pedido de urgência para tramitação do PLP 67/2025, que inclui o empresário individual na categoria de Microempreendedor Individual (MEI), ampliando acesso a benefícios e incentivando a formalização de pequenos negócios. Outra frente foi o requerimento para criação da CPI do Banco Master, em articulação com outros parlamentares, para apurar possíveis irregularidades e assegurar transparência.

Beto Pereira é membro titular da CPMI do INSS, que retoma oitivas entre 23 e 27 de fevereiro, além de integrar como titular a Comissão de Minas e Energia e como suplente a Comissão do Esporte. No campo orçamentário, já empenhou R$ 2 milhões para a Maternidade Cândido Mariano e R$ 500 mil para a saúde em Miranda e Rio Verde.

Em agenda pelo interior, percorreu municípios como Paranaíba, Rochedo, Corguinho, Rio Negro, Ladário, Corumbá e Água Clara. “Aproveitei o recesso parlamentar, esse período que não teve sessões em Brasília para estar em diversos municípios, conversando com as lideranças e entendendo as reais dificuldades. Poder de alguma forma estender as mãos aos prefeitos e vereadores e chegue recursos ou que faça bons projetos a população local”.

Dagoberto Nogueira (PSDB)

Dagoberto Nogueira mantém atuação voltada ao acompanhamento de pautas econômicas, defesa de investimentos federais no Estado e articulação política em Brasília. Tem priorizado diálogo com prefeitos e lideranças regionais, além de participação ativa em comissões permanentes da Casa.

A agenda inclui interlocução com ministérios para viabilizar recursos e acompanhamento de projetos estratégicos para Mato Grosso do Sul, especialmente nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento regional.

Geraldo Resende (PSDB)

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) iniciou 2026 mantendo a agenda voltada à saúde pública e à proteção de grupos vulneráveis. Entre as primeiras proposições está o Projeto de Lei para aprimorar normas de segurança em piscinas e similares, estabelecendo medidas mais rígidas de proteção contra choques elétricos e reforçando obrigações de informação aos usuários.

“A defesa da saúde, da dignidade e do respeito às pessoas guia o nosso mandato. É dessa forma que atuo nas comissões da Câmara para fortalecer o SUS, proteger idosos, pessoas com deficiência, combater a violência e ampliar direitos. Cada projeto tem o propósito de transformar cuidado em política pública e garantir um ordenamento jurídico mais justo e humano”.

A iniciativa se soma a um conjunto de projetos apresentados desde o início dos trabalhos legislativos, com prioridade para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a defesa dos direitos da pessoa idosa, das pessoas com deficiência e o enfrentamento à violência.

Luiz Ovando (PP)

Luiz Ovando concentrou a agenda inicial em pautas ligadas à saúde pública e à conscientização sobre doenças de alta complexidade. Em fevereiro, protocolou o Projeto de Lei 460/2026, que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Cardiomiopatia Hipertrófica.

A proposta busca ampliar o debate público, incentivar o diagnóstico precoce e fortalecer políticas de informação e prevenção.

Marcos Pollon (PL)

O deputado federal apresentou 15 proposições desde o início de 2026, com foco em segurança pública, direitos individuais e políticas de incentivo ao acesso a bens de consumo.

Entre as iniciativas estão o PL 593/2026, que cria o Programa Nacional Minha Primeira Moto, e o PL 592/2026, que institui o Programa Nacional Meu Primeiro Carro. Na área de segurança, apresentou o PL 580/2026, que autoriza atiradores desportivos, caçadores e colecionadores a manter armas de fogo em condições de pronto emprego, além do PDL 26/2026, que susta os efeitos da Portaria MTE 104/2026.

Também protocolou o PL 57/2026, que prevê a obrigatoriedade de implantação do Espaço ABA nas escolas públicas, uma PEC que propõe o fim da cobrança de IPVA e IPTU e três pedidos de CPI, dois relacionados ao Banco Master e um sobre suposto cargo fantasma na Embratur.

Rodolfo Nogueira (PL)

O deputado federal Rodolfo Nogueira intensificou a atuação com foco em fiscalização e enfrentamento de atos do Executivo e já apresentou dez ações de autoria própria, somando 14 proposições protocoladas em 2026.

Entre as medidas está o envio de notícia-crime à Procuradoria-Geral da República por suposto vilipêndio religioso e requerimento de informação ao Ministério do Turismo sobre repasses da Embratur ao Carnaval do Rio de Janeiro.

Na área rural, protocolou proposta conhecida como “Capacete no Campo” e sete Projetos de Decreto Legislativo para sustar decretos de desapropriação editados pelo governo federal no início do ano, sob o argumento de possível afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Estamos exercendo nosso papel constitucional de fiscalização. Não podemos permitir abusos administrativos, nem medidas que comprometam a responsabilidade fiscal e o direito de propriedade. O Parlamento precisa agir com firmeza e rapidez sempre que houver excessos”, declara.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também