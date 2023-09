Brasil fecha acordos de cooperação com Cuba

Em visita a Cuba, a comitiva que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou vários acordos de cooperação, também chancelados pelo chefe do executivo brasileiro, que devem “ampliar a troca de tecnologias entre os dois países”.

Na área de saúde foi assinar um protocolo de cooperação que prevê a troca de tecnologias e conhecimento em temas como doenças crônicas, vacinas, biotecnologia e biodiversidade, doenças transmissíveis e negligenciadas, além do desenvolvimento de produtos inovadores.

“A importância desse acordo é que o Brasil se beneficia de um conhecimento de ponta que Cuba desenvolveu, investimentos de anos nessa área. Nesse desenvolvimento conjunto, o Brasil entra com sua expertise em pesquisa clínica e a sua capacidade de produzir em escala, em laboratórios públicos e laboratórios privados”, explicou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Além disso, também está incluso uma associação entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Biocubafarma para possibilitar transferência de tecnologia para a produção nacional do NeuroEpo, um medicamento que serve para retardar os efeitos do Alzheimer, e da Eritropoietina, utilizado no tratamento de anemia por insuficiência renal, leucemia e várias outras doenças.

Também consta no documento desenvolvimento de uma política de auxílio mútuo sobre regulamentação sanitária para provação e comercialização de medicamentos, vacinas e outras tecnologias.

A principal medida assinada na área de Ciência e Tecnologia foi a que trata da reativação do Comitê Gestor Brasil-Cuba de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como previsão se reunir novamente em 60 dias para discutir cooperação científica e tecnológica entre os dois países, com prioridade em biotecnologia, bioeconomia, biorrefinarias, biofabricação, energias renováveis, ciências agrárias, soberania, segurança alimentar, clima, sustentabilidade, redes de ensino e pesquisa.

Já na área de desenvolvimento agrário, foi assinado um convênio com o governo cubano para o estabelecimento de um programa de cooperação na área agrícola.

