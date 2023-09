Câmara mantém veto de implantação do Piso da Enfermagem na Capital

Brenda Leitte, com Câmara Municipal

Após discussões sobre o assunto, a Câmara de Campo Grande manteve o veto do Executivo que trata da implantação do Piso Nacional da Enfermagem aos Servidores Públicos Municipais. A votação aconteceu durante a sessão desta terça-feira (5). No total, 21 parlamentares foram favoráveis e quatro pediram que o veto fosse derrubado.

Os vereadores Marcos Tabosa (PDT), Luiza Ribeiro (PT), Victor Rocha (PP) e André Luis foram a favor da derrubada do veto do Executivo. O sindicato da categoria esteve na sessão e conversou com alguns parlamentares antes da votação.

O piso dos enfermeiros tem sido pauta polêmica na Casa de Leis desde a semana passada. Na segunda-feira (4), os vereadores e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, se reuniram com a categoria que ainda pede por transparência por parte do Executivo.

Com isso, ficou decidido que haveria mais uma reunião, que deve ser realizada na tarde de hoje (5). O Sinte/PMCG (Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem do Município de Campo Grande) pediu mais detalhes nos dados que a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) encaminha para o Ministério da Saúde. A entidade ainda diz que com a requalificação existe a possibilidade de melhorar o repasse que o órgão federal encaminha para a Capital.

Durante um encontro realizado na manhã desta segunda-feira (4), no plenarinho da Câmara da Capital, o Presidente do Sindicato, Ângelo Macedo, diz que tem até o dia 10 de setembro para encaminhar a demanda ao Ministério da Saúde e acredita que um trabalho conjunto com a Sesau pode apresentar melhorias para a categoria. Sendo assim, novas reuniões devem acontecer.

Enfermagem

O município tem uma média de quatro mil enfermeiros, os quais atuam em 10 hospitais diferentes. Aprovado na última terça-feira (29), o Projeto de Lei prevê o repasse da complementação financeira para o pagamento do piso salarial.

São R$ 4.750,00 do piso salarial nacional, sendo que 100% do piso é válido para enfermeiros, 70% para técnico de enfermagem e 50% para auxiliar de enfermagem e parteira. No projeto consta a carga horária de 44 horas semanais.

