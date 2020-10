Confira a agenda de campanha dos candidatos neste sábado

Mesmo no final de semana, os candidatos que disputam a Prefeitura de Campo Grande continuam em suas campanhas pelo Executivo e neste sábado (3), haverá mais uma rodada de reuniões em bairros, adesivagem de carros e lives. Confira a agenda.

Marquinhos Trad (PSD)

- Gravação de programa eleitoral e reuniões de campanha

Promotor Harfouche (Avante)

- Pela manhã, reunião com coordenadores de campanha

- Durante a tarde, visitas aos bairros da região Bandeira

Márcio Fernandes (MDB)

- 9h - Adesivagem com candidato a reeleição, vereador Wilson Sami. Ponto de encontro: cruzamento das avenidas Júlio de Castilhos com a Capibaribe

- 9h - Vice de Márcio, Juliana Zorzo - Reunião com moradores da favela Cidade de Deus

- 9h30 - Adesivagem com a candidata a vereadora Dra. Maria José Maldonado. Rua Rui Barbosa, Centro.

- 10h - Juntos participam da adesivagem de veículos com o candidato a vereador Paulo Rios, na rua Luiz Dodero, bairro Jardim São Bento.

- 17h30 - Juliana Zorzo - reunião no Jardim Noroeste.

Esacheu Nascimento (PP)

- Gravações de programas de rádio, TV e internet durante o dia

Guto Scarpanti (Novo)

- 6h30 - Entrevista a rádio Jovem Pan;

- 15h - Reunião de planejamento com a equipe de campanha;

- 19h - Live no Instagram com Carlos Voges .

Marcelo Bluma (PV)

- 8h Reunião com equipe de trabalho escritório do PV

- 10h Entrevista na rádio mega hits bairro Oiti

- Das 14h30 às 16h30 reunião com moradores bairro Nova Campo Grande

Marcelo Miglioli (Solidariedade)

- 8h – Gravação de programa eleitoral

- 10h – Adesivagem

- 15h – Reunião com eleitores na Vila Ieda

- 16h – Reunião com eleitores no Bairro Vespasiano Martins

- 17h30 - Reunião com eleitores no Jardim Los Angele

Pedro Kemp (PT)

- 08h – caminhada na ocupação Carandiru

- 09h – lançamento da candidatura Luiza Ribeiro

- 10h – panfletagem no Centro da cidade

- 14h – reunião no bairro Zé Pereira

- 17h – reunião no bairro Vila Progresso

- 19h – reunião no bairro Santo Amaro

Sérgio Harfouche (Avante)

- 8h30 - “Movimento Avante CG” na região Lagoa, com caminhada no Jardim Leblon. Haverá adesivagem e entrega de panfletos de vários candidatos do Avante na Rua Pref. Lúdio Coelho Machado com a Rua Pres. Nereu.

- Junto ao candidato a vice André Salineiro, participará de reuniões em bairros da região Segredo, durante a tarde e à noite.

*Os demais candidatos não apresentaram suas agendas até o fechamento desta matéria.

