Joice Hasselmann deverá ser a nova líder do PSL na Câmara

Sarah Chaves, com informações do G1

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), deve ser escolhida nesta quarta-feira (11), como nova líder da sigla na Câmara dos Deputados em Brsília.

A troca de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), por Joice Hasselmann é devido a suspensão de 14 parlamentares pela presidência da Casa, incluindo o filho do presidente.

Joice vai substituir o deputado Eduardo Bolsonaro que foi alçado líder do PSL na Câmara em meio a disputas internas no partido, que derrubaram o então líder, o deputado Delegado Waldir (PSL-GO).

A deputada chegou a ser escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro para ser líder do governo no Congresso, porém foi destituída do cargo em outubro, após assinar a lista em favor da manutenção do deputado Delegado Waldir na liderança, contrariando a posição do Palácio do Planalto.

O presidente da República tentou retirar do comando do PSL o grupo do presidente do partido, o deputado Luciano Bivar (PSL-PE).

O deputado quem convocou reunião da sigla para esta quarta-feira quando deve ser oficializada a escolha de Joice Hasselmann como nova líder da legenda na Câmara. A lista de apoio à deputada tem 22 assinaturas.

Deixe seu Comentário

Leia Também