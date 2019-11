Presidente anuncia saída de PSL e criação de novo partido

Jônathas Padilha, com informações da Uol

O presidente Jair Bolsonaro, anunciou na tarde desta terça-feira (12), após uma reunião com parlamentares do Partido Social Liberal (PSL), sua saída do partido e a criação de seu novo partido, Aliança pelo Brasil.

A reunião, que começou no início dessa tarde no Palácio do Planalto, serviu para oficializar sua decisão em deixar a legenda, além de debater os meios de criação da Aliança pelo Brasil.

Sem citar nomes, o deputado federal, Daniel Silveira (PSL-RJ), disse que existe uma expectativa de que aproximadamente, 30 parlamentares acompanhem o presidente para o novo partido.

O novo partido precisará recolher a assinatura de 500 mil pessoas para entregá-las ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até março do ano que vem, para que possam lançar candidatos próprios nas eleições municipais de 2020.

Para isso, os futuros “Aliança pelo Brasil”, tem em seus planos, a criação de um aplicativo, com certificação digital, a fim de agilizar o processo.

